Новости • Война

Зеленский на саммите G7: За этой войной последуют глобальный продовольственный кризис и политическая дестабилизация

6 85220
Зеленский на саммите G7: За этой войной последуют глобальный продовольственный кризис и политическая дестабилизация
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите "Большой семерки", заявил, что после российско-украинской войны наступят глобальный продовольственный кризис и политическая дестабилизация.

"Произошла глобальная катастрофа. Россия уничтожила глобальную архитектуру безопасности, нанесла мощный удар по международным отношениям. Но это только начало. После этой войны может наступить глобальный продовольственный кризис. Чем дольше не будет мира на украинской земле, тем меньше продовольствия из Украины получит мировой рынок. Во многих странах Азии, Африки, Европы могут даже возникнуть чрезвычайные проблемы с доступом к базовым продуктам и ценам на продовольствие", - заявил глава государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Это, по словам президента, однозначно кончится политической дестабилизацией. "Может быть, в этом также цель российского руководства. Мне это не известно, но мы все должны действовать немедленно. Немедленно останавливать российские войска, убирать их с территории Украины. Мир нужен немедленно, пока планета не столкнулась с еще большим уровнем проблем", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинцы никогда не думали, что НАТО может бояться действий России: речь Зеленского на саммите НАТО. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    З головою дехто перед війною не дружив. Замість того, аби мінувати у 5 рядів вихід з кримського перешийку, будував там нові дороги. Ось тепер Марік і вигрібає...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Це реально гарні новини! Помилок в обороні дійсно багато було. Дєрьмак ляпнув був, що "вони (мабуть із Зєлєю) до останнього моменту не вірили, що рашка нападе". І це чувак, який був присутнім на всіх засіданнях комітету з питань розвідки. Але після Перемоги Українського Народу будемо розбиратись, з якого хєра вони не вірили. Може IQ не дозволяло, а може і зрада...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Будемо китайцям пшеницю продавати по тій же ціні, що рашка продавала газ в Європу: 1200-1500 баксів за тону!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости