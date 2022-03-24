Зеленский на саммите G7: За этой войной последуют глобальный продовольственный кризис и политическая дестабилизация

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите "Большой семерки", заявил, что после российско-украинской войны наступят глобальный продовольственный кризис и политическая дестабилизация.

"Произошла глобальная катастрофа. Россия уничтожила глобальную архитектуру безопасности, нанесла мощный удар по международным отношениям. Но это только начало. После этой войны может наступить глобальный продовольственный кризис. Чем дольше не будет мира на украинской земле, тем меньше продовольствия из Украины получит мировой рынок. Во многих странах Азии, Африки, Европы могут даже возникнуть чрезвычайные проблемы с доступом к базовым продуктам и ценам на продовольствие", - заявил глава государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Это, по словам президента, однозначно кончится политической дестабилизацией. "Может быть, в этом также цель российского руководства. Мне это не известно, но мы все должны действовать немедленно. Немедленно останавливать российские войска, убирать их с территории Украины. Мир нужен немедленно, пока планета не столкнулась с еще большим уровнем проблем", - сказал он.

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