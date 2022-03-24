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Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины. ФОТО

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Спикеры Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление по поводу российской войны в Украине, об объединении усилий для пресечения агрессии и восстановления безопасности в Европе.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 01Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 02

"Сегодня первый месяц с момента полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. И мне чрезвычайно приятно, что в этот день наши друзья — спикеры парламентов Литвы Viktorija Čmilytė-Nielsen, Латвии Ināra Mūrniece и Эстонии Jüri Ratas рядом с нами. Именно они первыми стали на защиту. Украины. Сегодня мы подписали совместное заявление по поводу российской войны в Украине об объединении усилий для прекращения агрессии и восстановления безопасности в Европе", - пишет Стефанчук.

Среди других пунктов Заявление:

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 03отмечает необходимость ускорения членства Украины в ЕС.;

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 03поддерживает продолжение политики открытых дверей НАТО;

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 03призывает международное сообщество немедленно создать запретную для полетов зону над Украиной, чтобы предотвратить массовых жертв среди мирного населения;

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 03предлагает международному сообществу ввести полное торговое эмбарго против России;

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 03призывает страны увеличить поставки всего оружия, необходимого Украине для победы в войне;

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 03заявляет, что военные преступления кремлевского режима не должны оставаться безнаказанными Международным Судом и Международным Уголовным Судом;

Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины 03отмечает необходимость начать думать о восстановлении Украины уже сейчас и выступать за комплексный план помощи для восстановления экономики Украины.

Также читайте: Власти РФ вам скажут, что в Украину вас не посылали: Стефанчук – российским солдатам

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Топ комментарии

  • George Crow
    Шановна редакціє. Ви хоч читайте, що пишете:
    "заява ПРОТИ ПРИПИНЕННЯ АГРЕСІЇ"!
  • Джон Зойдберг cb913b8d
    "заяву проти припинення агресії"? Альо, заголовки вичитуйте!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Российский завод по вооружению самолетов "Вымпел", он же Завод №134 (авиационные ракеты и бомбы), прекратил производство в связи с отсутствием импортных комплектующих.👍
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