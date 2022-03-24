Спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление против прекращения агрессии РФ и поддержки Украины. ФОТО

Спикеры Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление по поводу российской войны в Украине, об объединении усилий для пресечения агрессии и восстановления безопасности в Европе.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня первый месяц с момента полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. И мне чрезвычайно приятно, что в этот день наши друзья — спикеры парламентов Литвы Viktorija Čmilytė-Nielsen, Латвии Ināra Mūrniece и Эстонии Jüri Ratas рядом с нами. Именно они первыми стали на защиту. Украины. Сегодня мы подписали совместное заявление по поводу российской войны в Украине об объединении усилий для прекращения агрессии и восстановления безопасности в Европе", - пишет Стефанчук.

Среди других пунктов Заявление:

отмечает необходимость ускорения членства Украины в ЕС.;

поддерживает продолжение политики открытых дверей НАТО;

призывает международное сообщество немедленно создать запретную для полетов зону над Украиной, чтобы предотвратить массовых жертв среди мирного населения;

предлагает международному сообществу ввести полное торговое эмбарго против России;

призывает страны увеличить поставки всего оружия, необходимого Украине для победы в войне;

заявляет, что военные преступления кремлевского режима не должны оставаться безнаказанными Международным Судом и Международным Уголовным Судом;

отмечает необходимость начать думать о восстановлении Украины уже сейчас и выступать за комплексный план помощи для восстановления экономики Украины.

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