Израиль может стать одним из гарантов безопасности Украины, - Ермак

У Зеленского хотят видеть Израиль одной из стран-гарантов безопасности Украины после завершения войны с Россией. Там также ожидают результативную посредническую роль в прекращении российской агрессии.

Об этом руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак сообщил во время общения с израильскими СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украина хотела бы, чтобы Государство Израиль стало одним из гарантов крупного международного договора, который предоставлял бы четкие гарантии безопасности нашему государству после завершения войны с Россией, а также надеется на результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны и более мощную помощь нашей стране", - сказал Ермак.

По его словам, также есть надежда, что Израиль может выступить одним из гарантов будущего крупного международного договора о гарантиях безопасности для Украины.

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"Такой договор предусматривает большой перечень стран – потенциальных гарантов. Поэтому с каждой из этих стран мы проводим отдельные консультации, чтобы потом встретиться всем вместе", – резюмировал Ермак.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ведет переговоры со многими странами по гарантиям безопасности. Речь идет, в частности, о США, Великобритании, Германии, Франции и Турции.

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