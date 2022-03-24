Израиль может стать одним из гарантов безопасности Украины, - Ермак
Об этом руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак сообщил во время общения с израильскими СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Украина хотела бы, чтобы Государство Израиль стало одним из гарантов крупного международного договора, который предоставлял бы четкие гарантии безопасности нашему государству после завершения войны с Россией, а также надеется на результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны и более мощную помощь нашей стране", - сказал Ермак.
По его словам, также есть надежда, что Израиль может выступить одним из гарантов будущего крупного международного договора о гарантиях безопасности для Украины.
"Такой договор предусматривает большой перечень стран – потенциальных гарантов. Поэтому с каждой из этих стран мы проводим отдельные консультации, чтобы потом встретиться всем вместе", – резюмировал Ермак.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ведет переговоры со многими странами по гарантиям безопасности. Речь идет, в частности, о США, Великобритании, Германии, Франции и Турции.