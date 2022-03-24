Российские войска уничтожают украинскую литературу и учебники истории на оккупированных территориях, - ГУР Минобороны
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных движений. К "экстремистской" литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература.
"Оккупанты имеют целый перечень запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновол. В городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани", – говорится в сообщении. Обнаруженные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении.
В Старобельске Луганской области российская оккупационная администрация проводит мероприятия по внедрению в обращение российских рублей для расчета в магазинах и рынках.
Сообщается, что путинские войска пытаются расставлять на местах оккупационные администрации. Проводится розыск патриотов и участников АТО/ООС. Местному населению предоставлено указание собирать документы, вроде бы с целью оформления пенсионного обеспечения.