Китай должен четко осудить брутальную войну РФ против Украины и не поддерживать Россию ни экономически, ни военно, - Столтенберг

Лидеры государств и правительств государств-членов НАТО призвали все государства, в частности Китай, воздержаться от поддержки любых военных действий России, равно как и тех, которые помогают избегать санкций, примененных к Москве за ее агрессию в отношении Украины.

"Мы призываем все государства, в частности Китайскую Народную Республику, поддерживать международный порядок, включая принципы суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе ООН, воздерживаться от поддержки военных действий России и любых действий, которые помогают России обходить санкции", - говорится в заявлении, принятом по итогам внеочередного саммита альянса, состоявшегося в четверг в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Союзники выразили обеспокоенность недавними публичными комментариями официальных лиц КНР. "Мы призываем Китай прекратить распространять ложные нарративы Кремля, в частности, о войне и НАТО и содействовать мирному урегулированию конфликта", - призвали союзники.

"Наш месседж Китаю - что они должны присоединиться к остальному миру и четко осудить брутальную войну против Украины и не поддерживать Россию ни экономически, ни военно", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе в четверг.