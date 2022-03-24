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Украина и Россия совершили первый полноценный обмен военнопленными, - Верещук

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Украина и Россия совершили первый полноценный обмен военнопленными, - Верещук
В четверг, 24 марта, состоялся первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и Россией, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сегодня по приказу президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих", - написала Верещук в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Также сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный. По условиям обмена, сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции", - добавила она.

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Топ комментарии

  • Dementeev John
    тихонько обменяли ценных летчиков, майоров и тд. я прям уверен в этом.
  • Александр Карин
    Теж про них подумав...
    Кацапи майже ніколи не роблять повноцінний обмін 1:1. Цікаво було б дізнатись, кого наша сторона віддала кацапам.
  • Dementeev John
    ось коммент пана з низу який чітко аргументує мій скептицизм, адже такі обміни вже були. "клоун обычно безотвественно относится к таким вещам,ему главное рейтинг,потому отдает и беркутовцев и цемаха и террориста,который медом подорвал его земляков,ему все ровно кого и сколько отдать.так же он отдавал пленных в обмен на мэра мелитополя,что было вообще недопустимо"
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