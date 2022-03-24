Верховная Рада вводит уголовную ответственность за фото- и видеосъемку перемещений ВСУ.

Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в своем телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Уголовный кодекс дополняется Статьей 114-2 "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения".

1. Распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, в том числе о ее перемещении по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины или Министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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2. Распространение информации о перемещении, движении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконному вооруженному формированию, или если они повлекли тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет".

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Ранее в ОП призвали украинцев не обнародовать фото и видео последствий бомбардировок, потому что "проблема уже вопиющая".