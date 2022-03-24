"Все решает сегодня не Путин, а Зеленский", - Подоляк о переговорном процессе между Украиной и РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в переговорном процессе Киева с Москвой сегодня все решает Зеленский, а не Путин.

Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время", передает Цензор.НЕТ.

"Все решает сегодня не Путин, а Зеленский. Потому что так, как работает Украина, и это уже мир признал: так, как работает президент Украины с точки зрения оборонного менеджмента, военно-экономического менеджмента и информационного менеджмента, никто рядом не стоит. Сегодня правила задает господин Зеленский. Второе: мир просто не может сломать себя с точки зрения того, что делает Российская Федерация, и более действенно вмешаться в эту ситуацию. Но еще пару дней и этот перелом произойдет до конца. Страны уже поймут, что не нужно уже проговаривать нефтяное эмбарго, нужно закрывать порты или не нужно. Это будет делаться автоматически. Потому что нет смысла вести диалог с варварами", - заявил Подоляк.

Советник главы ОП также объяснил, зачем Украина вообще ведет переговоры со страной-агрессоркой.

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"Переговорный процесс мы ведем не для того, чтобы что-то затянуть. Мы понимаем, что фундаментально Украину сломать невозможно. Мы понимаем, что все будет решать ВСУ. Вооруженные Силы Украины точно доведут все до конца. Вопрос — какую цену мы за это заплатим: нашими городами, нашей гражданской инфраструктурой? Чем дальше, тем россияне будут воевать все больше и больше с гражданским населением, а не с военными. Они будут убегать от наших военных и будут убивать гражданских граждан. Мы не можем себе этого позволить", - подчеркнул он.

Подоляк добавил, что чем дальше затягиваются эти переговоры и война, тем меньше у РФ шансов остаться государством.

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"И, наконец, основное — есть несколько фронтов, по которым нужно двигаться обязательно, когда идет война. Это понятно, поля сражений, это дипломатические, экономические и мобилизационные фронты, но в том числе и переговорные. Мы должны объяснять людям [русским], что они будут проигрывать и какую цену они будут платить за этот проигрыш. Чем раньше они остановятся в своем неадекватном восприятии мира, тем меньшую цену они заплатят. Она и так будет велика, но они еще останутся как страна, которая имеет право что-то говорить. Чем дальше, чем больше жертв среди гражданского населения, чем больше разрушенных наших городов, тем меньше шансов, что Российская Федерация вообще может остаться как какое-то важное государство в этом мире", - отметил советник главы ОП.