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Нужно полное эмбарго для торговли с Россией. Следует лишить РФ возможности использовать GPS на войне, - Зеленский

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Нужно полное эмбарго для торговли с Россией. Следует лишить РФ возможности использовать GPS на войне, - Зеленский
Теперь остановить Россию можно усилиями мирового сообщества.

Об этом сегодня во время обращения к участникам саммита "Группы семи" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все должны действовать немедленно! Немедленно останавливать российские войска, убирать их с территории Украины. Мир нужен немедленно, пока мир не предстал перед еще большем уровне проблем", - предупреждает глава государства.

По его словам, лучше сейчас усилить санкции против России настолько, насколько это нужно, чтобы остановить ее военную машину, чем потом разбираться с последствиями продовольственно-политического глобального кризиса и невиданных вызовов!

"Если да, то нужно полное эмбарго на торговлю с Россией. Нужно лишить Россию возможности использовать GPS на войне. Это очень важно. Чтобы эта система не помогала российским ракетам и бомбам уничтожать мирные города. Российские банки и, главное, Центробанк России должны получить полное блокирование от глобальной финансовой системы. Военные преступники должны остаться вообще без денег! А их замороженные активы должны превратиться в частности в репарации для восстановления Украины", - отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Konsatntin Kotsan
    Зрозуміло, що деякі країни не можуть відмовитись від газу та нафти з РФ, тому потрібно вести іншу політику.
    Потрібно давити через Єврокомісію парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі. Або просто зваліть з РФ..., має бути зрозуміло, що інвестиції і бізнес в РФ, це кров українців, яка коштує дуже дорого...
    Нехай віддадуть 50-70% доходу Україні і працюють далі в РФ, інакше, ці всі компанії мають підпадати під санкції за співпрацю з країною терористом...
  • Viktor Orenich 534fb24a
    Пусть ему Подоляк пояснит. GPS нельзя избирательно отключить.
  • Sav UA
    є ще китайська бейдоу. Тим паче кацапські ракети по gps не літають.
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