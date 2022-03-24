Инициатива о миротворческой миссии не имеет однозначной поддержки НАТО: стоит говорить об объединении со странами, готовыми бороться за победу Украины, - Дещица

Инициатива Польши о миротворческой миссии в Украине не имеет однозначной поддержки в НАТО, потому, возможно, не нужно ждать решения всего НАТО, а достаточно будет объединиться с теми странами, которые готовы реально и смело бороться за победу Украины, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"На данный момент эта инициатива пока не имеет однозначной поддержки в НАТО. Оказывается, НАТО также должно принимать эти решения единогласно. Не исключено, что и эта система принятия решений требует определенных корректив, учитывая настоящую, а не штабную войну", - сказал Дещица в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передає Цензор.НЕТ.

Посол подчеркнул, что такая и военная, и миротворческая миссия нужна.

"Не только для имиджа, но и для практической поддержки Украины важно, готовы ли страны Европы, не являющиеся членами НАТО или членами ЕС, присоединиться к такой миссии. Возможно, не нужно ждать решения всего НАТО, возможно, достаточно будет объединиться с теми странами, которые готовы реально и смело бороться за победу Украины", - указал Дещица.

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Он отметил, что если учесть, что Польша выдвинула такую инициативу, она готова и возглавить ее, и быть одним из лидеров этой коалиции.

"Я думаю, что уже есть страны, готовые присоединиться. Как минимум, Чехия и Словения, премьер-министры которых вместе с руководством польского правительства недавно ездили в Украину, готовы подключиться под этот проект. Так же страны Балтии, наверное, смогут присоединиться. Но я тоже слышу, что Дания и Великобритания тоже готовы присоединиться. Возможно, будут еще и другие желающие", - добавил Дещица.

В то же время посол указал, что Польша серьезно к относится к возможной угрозе нападения РФ.

"В конце прошлой недели приняла соответствующий закон об обороне Польши. Этот закон предусматривает увеличение Вооруженных сил Польши вдвое, до 300 тыс. человек, вопрос предоставления Польше современного вооружения и усиление Вооруженных сил Польши и подразделений территориальной обороны", - рассказал Дещица.