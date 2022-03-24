Украина воюет за наши ценности, мы должны продолжать изоляцию путинской экономики, - премьер Латвии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о необходимости дальнейшего давления на российскую экономику, чтобы остановить войну в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы должны оставаться сильными в нашей поддержке Украины, военной, гуманитарной и другой. Потому что Украина воюет в нашей битве. Они воюют за наши ценности. Мы также должны продолжать изоляцию путинской экономики, чтобы остановить поток денег в военную машину", - сказал Кариньш .

Он также подчеркнул, что важным шагом должно быть освобождение от зависимости от российских энергоносителей как можно скорее.

"Мы должны также рассмотреть серьезные санкции против российской энергетики, поскольку это основной источник поступлений для российского правительства. Мы хорошо понимаем, что разные страны имеют разную степень зависимости от российской нефти и газа. Латвия имеет высокую зависимость. Вчера я встречался с бизнесом, который может первым сказать, что нужно быть осторожными с санкциями. Но они говорят, что санкции необходимы, потому что мы должны остановить путинский режим", - сказал латвийский премьер.

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Каринш добавил, что на саммите ЕС должен предоставить Украине четкий сигнал о том, что она может рассчитывать на членство в блоке.