США планируют принять 100 тысяч беженцев из Украины, - The New York Times
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Официальные лица США неоднократно предполагали, что большинство украинских беженцев захотят остаться в Европе, недалеко от своих домов. Но президент США Джо Байден, находящийся сейчас в Брюсселе с официальным визитом, планирует заявить о помощи Америки в приеме беженцев.
Пока неясно, как именно США будут принимать беженцев из Украины. Некоторые из них могут быть приняты в рамках официальной программы США по приему беженцев. Другим могут выдать визы или предоставить гуманитарную защиту – это форма въезда, часто предоставляемая людям, спасающимся от насилия или войны. Также разрабатывают новые программы с упором на прием украинцев, члены семьи которых находятся в США.
Отмечается, что в сентябре прошлого года президент США Джо Байден ограничил допустимое количество беженцев со всего мира до 125 тысяч за истекающий в сентябре финансовый год. Однако администрация уже обошла ограничения, позволив десяткам тысяч афганских беженцев въехать в США.