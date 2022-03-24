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На выплаты переселенцам понадобится около 5 млрд грн ежемесячно, - Лазебная

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На выплаты переселенцам понадобится около 5 млрд грн ежемесячно, - Лазебная
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что по расчетам на выплаты беженцам нужно 5 миллиардов ежемесячно.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

Лазебна добавила, что в дальнейшем эти цифры могут существенно изменяться.

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"В частности, это программа ежемесячного пособия на проживание, в рамках которой мы будем выплачивать людям по 2000 и 3000 гривен. Сейчас мы ожидаем, что за предоставлением помощи на жительство обратятся около 2 миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий", – сказала министр.

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Топ комментарии

  • Voloshka P.
    Якщо в каламойші хоч половину накраденого конфіскувати, вистачить і на армію іна переселенців
  • Nika Joy
    Действительно зачем воевать - лучше кормить переселенцев.
  • Evgena Zabroda
    а що робити тим, що залишились? часом навіть під обстрілами... Їм їсти не треба? Конституція взагалі-то гарантує рівність..... але тут нам кажуть, що дехто рівніше...
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