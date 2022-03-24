Сбит вражеский истребитель Су-34 и беспилотник на харьковском направлении, - Воздушное командование "Схід"
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Украинская ПВО уничтожила сегодня вражеский беспилотник и еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на харьковском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Схід".
"И снова в ПВО урожайный день на харьковском направлении! Враг недосчитался 1 БПЛА и еще одного истребителя-бомбардировщика Су-34. "Они упали". Тихого вечера! Держим строй! Помним - добро побеждает! Слава Украине!", - говорится в сообщении.