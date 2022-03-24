Премьер Эстонии предложила вариант российских репараций для Украины
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она сказала перед началом саммита ЕС в Брюсселе.
"Мы безусловно должны обсудить дальнейшие санкции, потому что мы должны остановить военную машину Путина. Но также есть дискуссии о том, как получить фонды для выплаты репараций Украине. Одним из решений может быть эскроу-счет, куда мы будем платить деньги за нефть и газ, но он также может быть использован для репараций Украины. Мы должны начать думать об этом, глядя на разрушения", – сказала Каллас.
Эскроу-счет – это текущий счет, где средства хранятся для выполнения всех обязательств по договору обеими сторонами. То есть Каллас предлагает направить на репарации средства, которые европейские страны должны заплатить России за газ и нефть.
Она также заявила, что на саммите должны обсудить постепенное сокращение российских энергоносителей для ЕС.