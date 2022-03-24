Рада призвала закрыть небо над Украиной, усилить санкции против РФ и Беларуси и предоставить нашей стране истребители

Верховная Рада в четверг, 24 марта, приняла обращение в международные сообщества. Парламентарии призвали создать бесполетную зону над Украиной, ужесточить санкции против РФ и Беларуси, а также собрать средства на послевоенное восстановление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Создать бесполетную зону над Украиной, усилить санкции против РФ и Беларуси, безотлагательно предоставить Украине самолеты МиГ-29 и Су-25 и системы противовоздушной обороны, создать и наполнять средствами Фонд послевоенного восстановления и восстановления Украины, принять заявления о поддержке безотлагательного предоставления Украине статуса государства кандидата в членство в Европейском Союзе.

С таким призывом Верховная Рада обратилась в международные организации, парламенты и правительства. Соответствующее постановление №7188 парламент принял на заседании в четверг, 24 марта.

Депутаты призвали ООН, Еврокомиссию, Европарламент, парламенты и правительства государств-членов ЕС, НАТО, международных организаций и их парламентских ассамблей:

1) Немедленно принять действенные меры для создания бесполетной зоны над Украиной.

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2) Принять на уровне государственных парламентов резолюции с требованиями к правительствам собственных стран усилить санкции против страны-агрессора и террориста русской Федерации, также Республики Беларусь. В частности, отказа от импорта российской нефти, газа, угля и электроэнергии; запретить торговлю с РФ и РБ; закрыть порты и воздушное пространство для самолетов и кораблей РФ; полностью остановить международное транспортное сообщение с РФ; исключить ее из всех международных и межпарламентских организаций, ассамблей, ассоциаций, международных спортивных федераций; включить РФ в черный список FATF и исключить из государств-членов FATF; привлечь виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности к неотвратимой ответственности, включая высшее военно-политическое руководство РФ).

3) Безотлагательно передать Украине самолетов МиГ-29 и Су-25, которые есть в наличии у государств-членов НАТО, а также систем противовоздушной обороны (типа "земля-воздух"), в частности С-300 и других подобных систем; увеличение поставок другого современного вооружения

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4) Створити і наповнити реальним коштами міжнародного Фонду повоєнної відбудови та відновлення України, в тому числі за рахунок конфіскації активів та коштів РФ, її фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції через вторгнення в Україну.

5) Принять отдельные заявления о поддержке безотлагательного предоставления Украине статуса государства – кандидата на членство в Европейском Союзе.