Новости • Агрессия России против Украины, Война

У оккупантов нет ресурсов, чтобы продолжать наступление, - Арестович

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У оккупантов нет ресурсов, чтобы продолжать наступление, - Арестович
Российские оккупанты в большинстве направлений не имеют возможности продолжить наступление. Столкнулись с нехваткой ресурсов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича.

"Сейчас фронт практически замер. Генеральный штаб Министерства обороны Вооруженных сил Украины сообщает, что у противника на очень многих направлениях нет ресурсов, чтобы продолжать наступление. Он стоит практически на месте и имеет проблемы с материальными поставками, топливом, боеприпасами и другими видами. Голые, босые оккупанты", - взвыл Арестович.

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Топ комментарии

  • Vyacheslav Sensor 7a808794
    опять началось Арестович ты трепло - кацапы уже начали заводить гражданские администрации и свою кацап-гвардию на юге окапываются
  • Александр Карин
    Люську треба відправити вангувати у Маріуполь, Харків або Чернігів. Нехай вираховує, скільки у козломордих залишилось крилатих ракет і авіабомб.
  • Vashchuk Basil
    Орки запускают рубль, поставили свою администрацию, ходят по домам людей с автоматами делают обыски, возводят базы, делают на юге что хотят, кого хотят вывозят, кого хотят похищают, а у этого все те же сказки про то как орки голодают, без техники, без топлива, не могут наступать и т. д...
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