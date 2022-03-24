У оккупантов нет ресурсов, чтобы продолжать наступление, - Арестович

Российские оккупанты в большинстве направлений не имеют возможности продолжить наступление. Столкнулись с нехваткой ресурсов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича.

"Сейчас фронт практически замер. Генеральный штаб Министерства обороны Вооруженных сил Украины сообщает, что у противника на очень многих направлениях нет ресурсов, чтобы продолжать наступление. Он стоит практически на месте и имеет проблемы с материальными поставками, топливом, боеприпасами и другими видами. Голые, босые оккупанты", - взвыл Арестович.

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