Российский министр обороны Шойгу перестал отвечать на звонки из Пентагона, - Washington Post
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Washington Post.
Неоднократные попытки высшего военного руководства США поговорить со своими российскими коллегами за последний месяц отражались Москвой.
После вторжения России в Украину министр обороны США попытался организовать телефонные переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, но они так и не согласились принимать в этом участие.
23 марта Агентство обратило внимание, что Шойгу не появляется на публике 12 дней, а по ТВ показывают старые кадры с его участием и выдают за новые. 18 марта Шойгу упоминается в сообщении на сайте Кремля, в котором говорится, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза "ход спецоперации в Украине". На заседании якобы присутствовал Шойгу. Однако видео и фотографии с совещания не публиковались.
В тот же день на Первом канале России вышел сюжет, как Шойгу вручает награды. В сюжете говорилось, что событие произошло "сегодня", однако картинка в сюжете совпадала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта, отмечает "Агентство".
В Кремле прокомментировали исчезновение министра обороны Сергея Шойгу из общественного пространства. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у министра сейчас "много забот".