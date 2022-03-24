Украина сократила количество дипломатов Беларуси

Министерство иностранных дел Украины уведомило Беларусь о сокращении количества персонала белорусского посольства. Также украинская сторона приняла еще ряд решений по белорусским дипломатам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Так, количество персонала посольства Беларуси в Украине было сокращено до пяти человек. Соответствующую ноту украинская сторона сегодня направила в МИД Беларуси.

"Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства упраздняется, а их и членов их семей пребывание на территории Украины объявляется нежелательным", - рассказал Николенко.

Кроме того, для белорусских дипломатов устанавливается разрешительный режим передвижения за 40-километровую зону от центра Киева, а также Украина аннулировала экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

"Предостерегаем белорусские власти, что любые ее дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат решительный ответ", - добавил представитель МИД.

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