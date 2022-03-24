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Россия может потерпеть большое поражение в войне против Украины, - Боррель

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Россия может потерпеть большое поражение в войне против Украины, - Боррель
Европейский Союз продолжит поддерживать Украину, а также продолжит давление на Россию.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы воюют, мы их поддерживаем, предоставляем оружие. И, конечно, результат войны не такой, как ожидал Кремль. Они могут потерпеть большое поражение. Мы будем продолжать поддерживать Украину, мы будем продолжать давить на Россию", - подчеркнул он.

На вопрос, как Запад намерен остановить Путина, Боррель заявил: "Украинцы борются, чтобы его остановить".

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  • Александр Карин
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    Спасібо за довєріє.
  • Alexander Buturlakin
    Почему может? Понижение рейтингов боеспособности армии РФ уже само по себе огромное поражение. Их, как армию, всерьез нормальные люди уже не воспринимают. Операция уровня "Буря в пустыне" раскатала бы их в ноль за неделю.
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