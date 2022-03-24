Вертолет оккупантов обстрелял свои же позиции на Харьковщине: Уничтожено огромное количество личного состава и техники рашистов
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В Харьковской области вертолет российских оккупантов уничтожил огромное количество своего же личного состава и военной техники РФ.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО.
Надеемся, что это не последний случай "самоуничтожения" российских оккупантов", - сообщил он.