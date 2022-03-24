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Франция и Турция готовятся провести гуманитарную операцию в Мариуполе

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Франция и Турция готовятся провести гуманитарную операцию в Мариуполе
Франция и Турция совместно с другими странами планируют провести совместную гуманитарную операцию в Украине, в частности в Мариуполе, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Мы решили вместе работать над совместной гуманитарной операцией, в частности в Мариуполе", - сказал Макрон на пресс-конференции, отвечая на вопрос о переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наши министры и наши команды будут работать вместе, чтобы в ближайшие дни мы смогли провести гуманитарную операцию вместе с партнерами, которые захотят присоединиться, в Мариуполе", - добавил президент Франции.

Он считает, что в Мариуполе складывается "самая трагичная ситуация".

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Топ комментарии

  • Ярослав Викторович
    А ликвидацию путена можнт считать гуманитарной операцией?
  • Василий Волобуев
    Дайте тяжелое вооружение и пво,а не гранатометьі на 500метров, и все,а Азов и Всу сами проведут в Мариуполе гуманитарную операцию
  • Dust
    блакитні шоломи .

    щоб вони нам не першкодили контратакувати на Півдні.....
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