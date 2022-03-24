В результате обстрела села в Николаевской области погибли 3 человека, 13 получили ранения

В результате обстрела российскими оккупантами села Явкино в Николаевской области три человека погибли и 13 ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Баштанский городской совет в фейсбуке.

"Рашисты обстреляли смерчами мирных жителей села Явкино и эвакуированных жителей из Снигуровской громады.

В результате вражеского нападения три человека погибли, 13 получили ранения, один в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По информации горсовета, в результате обстрела также пострадали здания, их количество уточняется.

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