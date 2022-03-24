Сегодня Украина диктует правила игры и стала глобальным лидером, - Подоляк

Украина стала глобальным лидером на мировой арене.

Об этом в Telegram сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Месяц войны. Вероломной, неспровоцированной, лицемерной, а потому чрезвычайно жестокой. РФ своим бесцеремонным вторжением в Украину и бесчеловечным ведением боевых действий против мирных граждан обнулила свою историю, свою экономику и репутацию. Украина же стала глобальным лидером, и поэтому мы просто обязаны победить", - говорится в сообщении.

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По словам Подоляка, 95% украинцев показали миру, что такое большая нация.

"Украина сегодня диктует политически глобальную моду. Украина сегодня диктует правила игры и стала глобальным лидером", - добавил он.