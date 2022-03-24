G7 настроена привлечь Путина и режим Лукашенко к ответственности за войну в Украине

Лидеры стран "Группы семи" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) настроены привлечь президента Российской Федерации Владимира Путина к ответственности за войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом идет речь в заявлении лидеров G7 по итогам встречи в Брюсселе.

"Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь президента Путина, создателей и сторонников этой агрессии, в частности режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия", - отмечается в сообщении.

С этой целью лидеры "Группы семи" продолжат сотрудничать с союзниками и партнерами во всем мире.

"Мы подчеркиваем нашу решимость ввести строгие последствия для России, в том числе путем полного осуществления экономических и финансовых мер, которые уже применены", - говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры G7 настроены тесно сотрудничать с правительствами других стран над введением аналогичных санкций, уже примененных со стороны стран "Семерки", а также с целью недопущения уклонения от санкций или их обхода, что может уменьшить влияние санкций.

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"Мы поручаем ответственным министрам в рамках целенаправленной инициативы отслеживать полное воплощение санкций и координировать ответы в связи с уклонением от выполнения санкционных мер, в частности по операциям с золотом Центрального банка России. Мы готовы применить дополнительные меры, если понадобится, продолжать действовать в единстве, как мы это уже делаем", - говорится в заявлении.