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Село Малиновка на Запорожье освобождено от российских захватчиков

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Село Малиновка на Запорожье освобождено от российских захватчиков
Село Малиновка Гуляйпольского района Запорожской области освобождено от российских захватчиков.

Об этом сообщил глава Малиновской громады Владимир Шиш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм Запорожской ОВА.

"Из пяти крупных сел, входящих в состав громады, три села полностью оккупированы вражескими войсками - Любимовка, Новозлатополь и до сегодняшнего дня враг был и в Малиновке. В настоящее время идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена", - отметил Шиш.

По его словам, ситуация в громаде критическая. Захватчики поставили везде блокпосты и не пускают никого в деревни. Как следствие есть гуманитарные проблемы – с поставкой пищи, воды, лекарств, хлеба.

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Глава громады добавил, что важно организовать гуманитарный коридор, чтобы люди, которые хотят, могли уехать.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    *Свадьба в Малиновке - эх опять власть меняется... СЛАВА ЗСУ!
  • Ivan Pidbujpata
    власть больше НЕ меняется!!!
  • Юрий Педаченко
    Сегодня вычитал новость: ВСУ освободила Лукьяновку (скоро наверно булет на цензоре). Напрягся. Оказалось, что Лукьяновка это не только метро/микрорайон в Киеве, но и село в Киевской области на границе с Черниговской
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