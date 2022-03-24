Село Малиновка на Запорожье освобождено от российских захватчиков

Село Малиновка Гуляйпольского района Запорожской области освобождено от российских захватчиков.

Об этом сообщил глава Малиновской громады Владимир Шиш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм Запорожской ОВА.

"Из пяти крупных сел, входящих в состав громады, три села полностью оккупированы вражескими войсками - Любимовка, Новозлатополь и до сегодняшнего дня враг был и в Малиновке. В настоящее время идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена", - отметил Шиш.

По его словам, ситуация в громаде критическая. Захватчики поставили везде блокпосты и не пускают никого в деревни. Как следствие есть гуманитарные проблемы – с поставкой пищи, воды, лекарств, хлеба.

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Глава громады добавил, что важно организовать гуманитарный коридор, чтобы люди, которые хотят, могли уехать.