В Харьковской области российские оккупанты похитили двоих детей и шантажировали отца

На части Харьковщины, которую заняли оккупационные войска, чтобы терроризировать местных жителей, захватчики склоняют коллаборантов к киднепингу.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине рашисты организуют похищение детей. По данным оперативных подразделений Госпогранслужбы, лица, согласившиеся работать на захватчиков, похитили детей у жителя одного из городов Харьковской области. Захватчикам донесли, что мужчина имеет оружие, собранное на местах боевых действий. Россияне отправили местных коллаборантов разобраться. Хозяина дома экспроприаторы не нашли, поэтому по согласованию с российскими офицерами, забрали двух его несовершеннолетних сыновей. Их отец выехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодовалого внука", - говорится в сообщении.

Так, по информации Госпогранслужбы, приспешники захватчиков начали по телефону шантажировать мужчину. Он признался, что действительно нашел под дорогой один автомат, готовый отдать за детей. Вражеские приспешники ответили, что за один автомат готовы отдать только одного сына, или придется договариваться.

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"Этот пример – очередное доказательство, что Россия презирает правила ведения войны и грубо нарушает нормы Международного права, а преступления, совершаемые Российской Федерацией, соизмеримы с преступлениями Гитлера", - подчеркивают в Госпогранслужбе.