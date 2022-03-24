Оккупанты произвели обстрел из корабельной артиллерии в Одесской области, но снаряды упали в море

Российские войска произвели обстрел из корабельной артиллерии в Одесской области, но снаряды упали в море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Одесской ОГА/ОВА Максима Марченко в телеграм-канале.

"Противник совершил обстрел из корабельной артиллерии, но, к счастью, все снаряды упали в море. Также враг выпустил одну ракету по нашей области. Но, как всегда, наша противовоздушная оборона сработала на отлично, и ракета была сбита", - отметил он.

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