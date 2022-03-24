Мы дадим ответ, – Байден о применении Россией химического оружия
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Президент США Джо Байден прокомментировал возможность использования Россией химического оружия на территории Украины. Он подчеркнул, что США ответят на это.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Брюсселе после заседаний НАТО и G7.
Журналисты спросили Байдена, что будут делать США и НАТО, если Россия все-таки решит применить химическое оружие против украинцев.
"Мы ответим. Мы отреагируем", - сказал президент США, добавив, что характер ответа будет зависеть от характера атаки.
В то же время, Байден отказался предоставлять журналистам данные разведки о возможности применения химического оружия в Украине.