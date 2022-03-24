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Мы дадим ответ, – Байден о применении Россией химического оружия

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Мы дадим ответ, – Байден о применении Россией химического оружия
Президент США Джо Байден прокомментировал возможность использования Россией химического оружия на территории Украины. Он подчеркнул, что США ответят на это.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Брюсселе после заседаний НАТО и G7.

Журналисты спросили Байдена, что будут делать США и НАТО, если Россия все-таки решит применить химическое оружие против украинцев.

"Мы ответим. Мы отреагируем", - сказал президент США, добавив, что характер ответа будет зависеть от характера атаки.

В то же время, Байден отказался предоставлять журналистам данные разведки о возможности применения химического оружия в Украине.

Читайте: РФ ищет повод для применения химического и биологического оружия в Украине. Это полностью изменит природу конфликта, - Столтенберг

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Топ комментарии

  • оззи
    еще раз повторю. штаты работают тихо. ну если кто помнит ирак.
  • ladyar
    С расеей нужно разговаривать жёстко. Дипломатического языка они не понимают.
  • Moshe Dayan
    Відповідь повинна бути адекватною, та военного характеру.
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