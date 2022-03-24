Похороны двух наших обойдутся в 200 тыс. У нас таких денег нет. Руководство Росгвардии "отмораживается", - перехват разговора оккупантов, называющих свое руководство "конченым". АУДИО

Российские оккупанты вынуждены хоронить своих ликвидированных коллег за свой счет и жалуются, что это очень дорого. Также они жалуются, что спецоперация организовна очень плохо, а руководство "конченое".