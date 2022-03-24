Новости • Агрессия России против Украины, Война

Похороны двух наших обойдутся в 200 тыс. У нас таких денег нет. Руководство Росгвардии "отмораживается", - перехват разговора оккупантов, называющих свое руководство "конченым". АУДИО

22 49639
Российские оккупанты вынуждены хоронить своих ликвидированных коллег за свой счет и жалуются, что это очень дорого. Также они жалуются, что спецоперация организовна очень плохо, а руководство "конченое".

Как сообщает Цензор.НЕТ перехват разговора оккупантов опубликовала СБУ.

При этом говорят, что "спецоперация РФ в Украине "кончено организована" и все руководство у них такое же.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нас продали... Генералы продали всю информацию. Человек 600 минуснули", - перехват разговора российского военного с матерью. АУДИО

Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Дебилы полнейшие эти росияне...
  • Garry Grant
    Быдлота кацапская. Срать на них и на их могилы.
  • Larissa Kora 56c14f78
    Аби не лізли в Україну, не виконували злочинних наказів, не вбивали б то і хоронити не довелось би
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости