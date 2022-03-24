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Красный Крест решил открыть в Ростове представительство для помощи беженцам из Украины

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Красный Крест решил открыть в Ростове представительство для помощи беженцам из Украины
Международный комитет Красного Креста хочет открыть свое представительство в Ростове-на-Дону. Данное решение выглядит странно, поскольку украинцы отказываются уезжать в Россию и Беларусь, выбирая эвакуацию в безопасные регионы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Глава МККК Петер Маурер сегодня провел в Москве встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Хотел бы заручиться вашей поддержкой в укреплении структуры тылового обеспечения в России, чтобы улучшить нашу работу на Донбассе и в других частях Украины, которые находятся под контролем российских вооруженных сил", - сказал Маурер.

По его словам, он прибыл в Москву для обсуждения вопроса доставки гуманитарной помощи "в зоны конфликта".

"Он поблагодарил Лаврова за многолетнее "положительное сотрудничество" с Россией в разных частях мира, в том числе на Ближнем Востоке, в Афганистане, Нагорном Карабахе и Украине, и выразил надежду, что это продолжится", - сообщает Anadolu Agency.

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Напомним, что ранее Маурер заявлял, что Украина – это самая большая операция Красного Креста. Бюджет организации в помощь Украине составляет около 267 миллионов долларов. Следует отметить, что многие знаменитости и известные компании жертвовали деньги для помощи Украине и передавали их в Красный Крест.

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Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Ахах, я знал что это говеная контора еще с начала марта, когда они отказывались помогать беженцам, а но то что теперь они стали конторой ********* - это... удивительно)
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а чего в Ростове ??? раша недобитков лечить???
    если нашим беженцам - то открывайте в Запорожье, Полтаве, Виннице, Николаеве, Днепре и далее..
  • Петр Иванов 637dda9f
    Всё понятно с крестом. Продались России.
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