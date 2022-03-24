Я бы очень хотела, чтобы о Екатерине узнала Украина, - тренер погибшей в Мариуполе гимнастки Дяченко

Тренер Анастасия Мещаненкова прокомментировала гибель гимнастки Екатерины Дяченко в результате обвала дома в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Трибуна.

"Я бы очень хотела, чтобы о ней узнала Украина. Чтобы в каждом нашем украинском доме вспомнили о невинных детях, у которых вся жизнь была впереди.

Катюшка была невероятной оптимисткой. У нее всегда все было здорово. Выступала Катя всегда как на Олимпийских играх, как учил тренер – эмоционально, ярко и с высоко поднятой головой.

Девочка-ураган. Ее любили все дети, малыши, взрослые – она для всех была лучшим другом. Однажды после соревнований, где Катя заняла 1 место, ей подарили собаку породы бигль, назвала его Бася и плакала от счастья, когда увидела его.

Мы собирались выступить с ней на Кубке Дерюгиных в марте и поехать на соревнование в Испанию летом. Я не могу поверить, что больше не увижу ее", - сказала Мещаненкова. Екатерина родилась в 2011 году.

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