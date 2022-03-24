Войска РФ обстреляли эвакуационный поезд в Киевской области, - Камышин

Российские оккупанты обстреляли эвакуационный поезд в Киевской области. Предварительно пострадавших нет.

Об этом в Telegram сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ.

"Эвакуационный поезд 43 Киев — Ивано-Франковск только что попал под обстрел под Васильковом вблизи Киева.

В трех вагонах выбило окна.

По оперативным данным, пострадавших нет. Ни среди поездной бригады, ни среди пассажиров. Начальник поезда и вся поездная бригада действовали четко.

Враг еще раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. В этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть", - говорится в сообщении.

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