На предстоящий саммит G20 стоит пригласить Украину вместо России, - Байден

Президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, а если не получится, пригласить на саммит Украину.

Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО после саммита лидеров стран-членов Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Байден сказал, что хочет, чтобы Россия была исключена из G20, но отметил, что это должно быть решением организации.

Президент США добавил, что правильно было бы участие в предстоящем саммите G20 Украины как наблюдателя.

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