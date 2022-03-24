В ближайшие дни Канада поставит в Украину дополнительное летальное оружие, - Трюдо

Канада приняла решение о дополнительных поставках в Украину летального оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран НАТО и G7.

Власти Канады также вводят санкции в отношении 160 членов Совета Федерации России.

Ранее о новых санкциях против России объявили США. В этот раз меры были введены против 328 депутатов Госдумы и всей нижней палаты российского парламента. Также они затронули десятки российских оборонных предприятий.

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