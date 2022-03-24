Новости • Агрессия России против Украины, Война

В ближайшие дни Канада поставит в Украину дополнительное летальное оружие, - Трюдо

20 21230
В ближайшие дни Канада поставит в Украину дополнительное летальное оружие, - Трюдо
Канада приняла решение о дополнительных поставках в Украину летального оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран НАТО и G7.

Власти Канады также вводят санкции в отношении 160 членов Совета Федерации России.

Ранее о новых санкциях против России объявили США. В этот раз меры были введены против 328 депутатов Госдумы и всей нижней палаты российского парламента. Также они затронули десятки российских оборонных предприятий.

Читайте: На предстоящий саммит G20 стоит пригласить Украину вместо России, - Байден

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    Всего побольше плиз ...
  • Алексей Музыка a818500e
    Дайте дроны камикадзе, против них у рассеи нет противодействия. Можно взрывать и корабли и наземную технику и по скоплениям пехоты работать.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    летальну зброю💪
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости