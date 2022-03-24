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Украине не придется идти на территориальные уступки ради прекращения огня, - Байден

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Украине не придется идти на территориальные уступки ради прекращения огня, - Байден
Президент США Джо Байден считает, что Украина сама должна решать, идти ли ей на территориальные уступки для прекращения огня, но не верит, что Украине придется пойти на это.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это полностью решение Украины. Ничего об Украине без Украины. Я не верю, что им придется пойти на это. Есть переговоры, дискуссии, частью которых я не являюсь, которые включают украинцев. Они должны принимать это решение", - сказал Байден.

Так, президент США ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли Украине пойти на территориальные уступки ради достижения режима прекращения огня.

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Топ комментарии

  • Назар Курта 8d61934e
    Потому что ядерная держава напала на страну добровольно отдавшую ядерное оружие под покровительством США в этом процессе. Кто теперь будет считаться с Америкой? Сомали и Эритрея? Это абсолютное унижение и плевок в сторону мирового "полицейского". Теперь ни одна страна не откажется от ядерного оружия.
  • Юрій Горлінський
    Хай тільки спробують піти на якісь поступки, народ і ЗСУ не дозволять
  • Vladimir T fd7dc273
    А почему он должен об этом "думать"?
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