Украине не придется идти на территориальные уступки ради прекращения огня, - Байден

Президент США Джо Байден считает, что Украина сама должна решать, идти ли ей на территориальные уступки для прекращения огня, но не верит, что Украине придется пойти на это.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это полностью решение Украины. Ничего об Украине без Украины. Я не верю, что им придется пойти на это. Есть переговоры, дискуссии, частью которых я не являюсь, которые включают украинцев. Они должны принимать это решение", - сказал Байден.

Так, президент США ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли Украине пойти на территориальные уступки ради достижения режима прекращения огня.

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