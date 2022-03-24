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Войска РФ обстреливают окрестности Вышгорода из артиллерии, - полиция

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Войска РФ обстреливают окрестности Вышгорода из артиллерии, - полиция
Российские оккупанті обстреливают из артиллерии окрестности Вышгорода.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Артобстрелы на Вышгородщине: Полицейские фиксируют последствия обстрелов на окраине райцентра.

24 марта оккупанті из тяжелой артиллерии совершили обстрелы в направлении жилого массива окрестности Вышгорода. В результате обстрела была повреждена многоэтажка. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские Вышгородщины и фиксируют последствия обстрелов.

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Кроме как с мирняком воевать касапская армия не способна.
  • Пора Пахать
    Вышгород отдавать нельзя, там плотина над Киевом.
  • Ksenia VB
    Marynarz⚓
    @akvevitt
    ·
    7 год
    "Почесний громадянин Харкова" і спонсор Меморіалу жертвам Голокосту в Києві Павло Фукс фінансував диверсантів у Харкові, повідомляє американська розвідка, як несподівано

    Ну просто чтоб вы понимали
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