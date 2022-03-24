Китай понимает, что его экономическое будущее гораздо более тесно связано с Западом, чем с Россией, - Байден

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что руководство Китая прекрасно понимает масштабные экономические последствия за любую возможную помощь России – в военном, экономическом плане или попытках кремля избежать западных санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, Китай понимает, что его экономическое будущее гораздо теснее связано с Западом, чем с Россией. И потому я надеюсь, что он не прибегнет к этому (помощи РФ. – Ред.)", – подчеркнул президент США.

Он напомнил, что на прошлой неделе провел почти двухчасовой разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, назвав его "очень прямым". При этом Байден отметил, что четко разъяснил китайскому лидеру последствия, которые может испытать Пекин, если примет решение о поддержке России на нынешнем этапе.

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