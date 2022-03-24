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В течение месяца партнеры ввели более 4 тыс. санкций против РФ, экономика России идет ко дну, - Кулеба

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В течение месяца партнеры ввели более 4 тыс. санкций против РФ, экономика России идет ко дну, - Кулеба
Международные партнеры Украины в течение месяца ввели против России более 4 тыс. санкций.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"За месяц международное сообщество в целом ввело более 4 тыс. сакнций. Российская экономика идет ко дну. Ежедневная работа президента и всей дипломатии позволила консолидировать глобальную антивоенную коалицию", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, в Украине активно трудятся над новыми санкциями.

"Этот месяц принес большое горе, но также новую надежду - членство Украины в ЕС перешло из разряда далекой мечты в реальную обозримую перспективу. Благодаря работе президента, благодаря усилиям украинского народа по сдерживанию захватчиков мы открыли двери для полноценного вступления Украины в ЕС. И я убежден, что нам это удастся", – сказал он.

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Топ комментарии

  • Sasha Ross
    Ахаха на форуме Севастополя бомбит))

  • Jimmy Hill
    Рюцкiй кораБЛЬ iде на дно
  • PowerOfTheMirror
    Constantly applying sanctions instead of doing everything at once has psychological benefits. This creates panic. Businessmen cannot say that the worst is behind them. No, always more and always worse. Bottomless pit. Therefore, the smartest thing for businessmen is to run as fast as possible!
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