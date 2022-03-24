В течение месяца партнеры ввели более 4 тыс. санкций против РФ, экономика России идет ко дну, - Кулеба
5 36730
Международные партнеры Украины в течение месяца ввели против России более 4 тыс. санкций.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"За месяц международное сообщество в целом ввело более 4 тыс. сакнций. Российская экономика идет ко дну. Ежедневная работа президента и всей дипломатии позволила консолидировать глобальную антивоенную коалицию", - подчеркнул министр.
По словам Кулебы, в Украине активно трудятся над новыми санкциями.
"Этот месяц принес большое горе, но также новую надежду - членство Украины в ЕС перешло из разряда далекой мечты в реальную обозримую перспективу. Благодаря работе президента, благодаря усилиям украинского народа по сдерживанию захватчиков мы открыли двери для полноценного вступления Украины в ЕС. И я убежден, что нам это удастся", – сказал он.