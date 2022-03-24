Генерал полиции Аброськин предложил российским оккупантам обменять себя на оставшихся в Мариуполе детей
Соответствующее обращение Аброськин разместил на своей странице в фейсбуке, сообщает Цензор. НЕТ.
"Еще до начала войны я обещал жителям города, что в случае войны вместе с "Азовом" буду защищать Мариуполь. Так получилось, что войну я встретил в Одессе, почему-то был уверен, что именно это направление важно для российских оккупантов, но я ошибся, - пишет он. - Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, то они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы..
Обращаюсь к российским оккупантам - дайте возможность вывести детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя.
Да, я прошу впустить меня в Мариуполь для сбора детей и организации их вывоза. Мне нужно три дня в городе. На последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми сдаюсь в плен.
Я - генерал полиции, который непосредственно с 2014 до 2018 года организовывал противодействие против вас на Донеччине.
Я включён в ваши санкционные списки. Я нахожусь в вашем розыске. Вы организовали покушение на меня, чтобы устранить. Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников были задержаны при моем участии.
Я именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку "Азов".
Это моя личная инициатива. Моя жизнь принадлежит мне одному и я ее предлагаю в обмен на жизни детей, которые ещё остаются в Мариуполе", - говорится в сообщении.