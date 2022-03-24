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Турция поддерживает дипломатические контакты с Украиной и РФ, - Эрдоган

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Турция поддерживает дипломатические контакты с Украиной и РФ, - Эрдоган
Турция продолжает поддерживать контакты и с Украиной, и с Россией, и первоочередная задача ее дипломатии состоит в том, чтобы достичь урегулирования ситуации.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поддерживаем дипломатические контакты с обеими сторонами, обсуждаем все предложения и поддерживаем все инициативы, направленные на установление мира", – отметил он.

Эрдоган отметил, что Турция поддерживает особые отношения с обеими странами.

"По этой причине первая задача турецкой дипломатии состоит в прекращении военных действий. Мир в Украине должен быть обеспечен по формуле, которая устроит две страны и мировое сообщество. Это должен быть устойчивый и крепкий мир", - сказал президент Турции.

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Топ комментарии

  • Voloshka P.
    Ми давно вирішили - більше на турецькі курорти ні ногою. Спершу в Україні будемо їздити скрізь, де ще не були, відпочивати на Чорному морі, а потім тільки в дружні країни.
    Турки нехай чекають своїх кацапів, якщо не обніщають, то приїдуть бухати те турецьке стрьоне пойло.
  • Paul Foxen
    этот султан сломался, несите нового
  • Jimmy Hill
    Те, що говорить зараз Ердоган - це все в минулому, і толку від цього все одно як від Будапештського меморандуму - нуль.
    Дипломатичні відносини можливі тільки з адекватними людьми, але кацапи це не люди, а скотобидло.
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