Укрзализныця назначила ряд дополнительных эвакуационных поездов на 25 марта

Опубликован график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 25 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрзализныця.

Киев, вокзал Дарница:

9:00 - Интерсити+ Киев – Львов;

17:00 - Интерсити+ Киев – Львов.

Харьков:

8:00 - Интерсити+ Харьков – Львов,

11:30 - №209/210 Харьков – Ивано-Франковск,

15:00 - Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск:

13:00 - №290/289 Краматорск – Львов;

16:00 - №292/291 Краматорск – Львов.

Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте.

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