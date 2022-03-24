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Европа не позволит РФ требовать плату за газ и нефть в рублях, - фон дер Ляйен

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Европа не позволит РФ требовать плату за газ и нефть в рублях, - фон дер Ляйен
Европа не позволит российским нефтяным и газовым компаниям потребовать плату за топливо в рублях, поскольку это будет фактическим нарушением санкционного режима.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Такое решение стало бы односторонним, что является нарушением условий Соглашения. Это фактически попытка обойти санкции. Мы не для того вводили санкции, чтобы их обходили", - отметила она.

По словам Ляйен, Россия больше не сможет шантажировать Европу с помощью своих энергоресурсов.

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Топ комментарии

  • Сергій Осадчий
    Для позитиву на ніч. На днях попалось. Був у 2014му на Майдані, але не чув (може пропустив):

  • Elena Zhmariova
    Урсула просто валькирия!
  • Robert Bodnar
    Треба таку позицію висловлювати:
    По перше -- "військовий рассейській корабель" вам, а не оплату за енергоносії! Всі енергоносії це компенсація за збитки світової економіки із-за війни!
    По друге -- можете не постачати -- паліть то все в напрямку "військовий рассейській корабель""
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