Перед вторжением РФ в Украину олигарх Фукс платил людям в Харькове за рисование свастики на стенах, - Rolling Stone

За несколько месяцев до вторжения Путина в Украину олигарх Павел Фукс платил жителям Харькова за рисование свастик в городе.

Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на несколько источников, включая американскую разведку, передает Цензор.НЕТ.

Так, через посредников Фукс якобы предлагал уличным преступникам от 500 до 1500 долларов по граффити свастики в украинских городах.

Все это, сообщает издание, происходило по доверенности ФСБ РФ. Таким образом, в РФ планировали подкрепить свои рассказы о "страшном нацизме в Украине".

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Сам Фукс в своем телеграм-канале назвал подобные заявления "бредом".

"Журналисты спрашивают, как я могу прокомментировать публикацию о якобы "свастике в Харькове"? Прокомментировать могу только так: это бред. Использовать человеческую трагедию, которую принесла эта война моему Харькову и всей Украине, в попытке дискредитировать меня - это преступление", - заявил он.