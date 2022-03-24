У ваших женщин и детей есть гарантированная хорошая опека. Эта война закончится поражением России, - обращение маршалка Сейма Польши Витек к украинцам. ВИДЕО
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Маршалок Сейма Польши Эльжбета Витек выступила с обращением в поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео этого обращения распространено в сети.
"Эта война должна закончиться поражением России и победой Украины!" – отметила она.
"Я очень хочу, чтобы вы знали! Что ваши женщины, матери, ваши дети, у нас в Польше имеют гарантированную очень хорошую опеку. Мы с вами!" – подчеркнула Витек.