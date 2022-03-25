Войска РФ нанесли ракетный удар по военному подразделению в Днепре (обновлено)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному подразделению в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия ракетного удара оккупантов уточняются.

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В ГСЧС сообщили, что ориентировочно 22:38 россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр.

В результате этого значительно разрушены здания части. Информация о погибших и пострадавших устанавливается.

Также, в результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.

Относительно того, какими ракетами оккупанты нанесли удар по воинской части, пока информации нет.