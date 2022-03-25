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Войска РФ нанесли ракетный удар по военному подразделению в Днепре (обновлено)

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Войска РФ нанесли ракетный удар по военному подразделению в Днепре (обновлено)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному подразделению в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия ракетного удара оккупантов уточняются.

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В ГСЧС сообщили, что ориентировочно 22:38 россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр.

В результате этого значительно разрушены здания части. Информация о погибших и пострадавших устанавливается.

Также, в результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.

Относительно того, какими ракетами оккупанты нанесли удар по воинской части, пока информации нет.

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Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Только не говорите, что и там военные все по казармам размещены, иначе я этого никак не пойму.
  • Харьков Сумской
    Я в 90-х годах ходил на военную кафедру. Ничего там делать не надо было, мы сидели, читали учебники и рассматривали макеты вооружений.

    Так вот, в учебниках чёрным по белому было написано, что во время боевых действий солдаты должны ночевать в земляных укреплениях: окопах, траншеях, блиндажах и т.д. Только такая практика минимизирует потери. Если каждый день новое место, то каждый день нужно рыть укрытия.

    Практика, написанная кровью.
  • Serge Rybalchenko
    как же они ****..

    Когда уже мы будем фигачить в ответ ракетами? Риторический вопрос, конечно, но как бы хотелось вместо дорог иметь свое собственное оружие.
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