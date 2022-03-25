На Донбассе погиб бывший командир взвода батальона "Харьков-1" Максим Кокшаров

Бывший командир взвода батальона "Харьков-1" Максим Кокшаров погиб на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Kharkiv Today".

Кокшаров был ветераном АТО и во время вторжения российской армии служил в Донецкой области.

23 марта вражеская артиллерия накрыла позиции у Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

"Макса я знаю с 2014 года. Во время так называемой "русской весны", восемь лет назад, он записался в ряды самообороны. Его сразу поставили главным по Холодногорскому району (тогда еще Ленинскому). После этого он успел побыть в рядах батальона "Харьков-1". Начальником полиции г. Счастье. Дальше он защищал Украину уже в ВСУ в 54-й бригаде", - рассказал его товарищ Иван Диденко.

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Для тех, кто хочет присоединиться к помощи семьи, Диденко оставил номер банковской карты сына Максима Кокшарова Алексея Кокшарова.

5168 7559 0957 6197 "ПриватБанк", Кокшаров Алексей Максимович.

Максим Кокшаров был на Майдане с первого дня. После этого он пришел в батальон "Харьков-1", потом стал командиром взвода, до этого в правоохранительных органах никогда не работал. Во время теракта возле Дворца спорта 22 февраля 2015 года боец батальона "Харьков-1" Максим Кокшаров вместе с остальными милиционерами шел во главе колонны и получил ранение в ногу.