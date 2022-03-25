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В Бердянске уничтожен большой десантный корабль "Саратов", а корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения, - уточненная информация Генштаба ВСУ

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В Бердянске уничтожен большой десантный корабль "Саратов", а корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения, - уточненная информация Генштаба ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал уточненную информацию об уничтожении военного корабля оккупантов в Бердянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск, уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника".

Смотрите: Результат успешной атаки на вражеские корабли в порту Бердянска. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
  • ladyar
    Главное, что уничтожен. А Орск или Саратов - то таке.
  • константен
    Из Севастопольского форума Королева в восхищении...

    Сами закусывайте, у меня друг на Новочеркасске, у них тоже и погибшие и раненые есть, а Саратов к сожалению все, с экипажем, десантом и техникой. И все из-за бендеровцев

    Башмачок

    Заголовок сообщения: Re: Конченые бендеравцы

    СообщениеДобавлено: 24 мар, 2022, 23:02

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    Зарегистрирован: 12 авг, 2010, 16:43
    Сообщения: 505Репутация: 47
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