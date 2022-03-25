В Бердянске уничтожен большой десантный корабль "Саратов", а корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения, - уточненная информация Генштаба ВСУ
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал уточненную информацию об уничтожении военного корабля оккупантов в Бердянске.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск, уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника".