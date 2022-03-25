Пора уже решать, - Зеленский обратился к Орбану с вопросом определиться на чьей стороне Венгрия

Президент Украины призвал власти Венгрии определиться, какую сторону в развязанной Россией войне она поддерживает.

Об этом Владимир Зеленский сказал в обращении к Европейскому совету и народам Европы, передает Цензор.НЕТ.

"Время уже решать. Венгрия... я хочу остановиться тут и быть откровенным. Один раз и навсегда. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство. Я был в Будапеште. Я обожаю ваш город. Я был много раз - очень красивый, очень душевный... И такие же люди. У вас были трагические моменты в жизни. Я был на вашей набережной. Я видел этот мемориал. Обувь на реке Дунай. О массовых убийствах. Я был со своей семьей. Послушай, Виктор (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан), знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в мире. И это сегодня делает Россия. Та же обувь. В Мариуполе, там такие же люди. Взрослые и дети. И дедушки, и бабушки. И их там тысячи", – сказал Зеленский.

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Он призвал Орбана не колебаться, а четко определить позицию по введению санкций против России, по поставке в Украину оружия для защиты, определиться с тем, стоит ли торговать с РФ.

"Мы верим в вас. Нам нужна ваша поддержка. Мы верим в ваш народ", – сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что Украина верит в Европейский Союз.

"И мы верим, что в решающий момент Германия тоже будет с нами", - добавил Зеленский.