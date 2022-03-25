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Российские оккупанты на Броварском направлении перешли к обороне, - Генштаб

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Российские оккупанты на Броварском направлении перешли к обороне, - Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных сил ВСУ обнародовал информацию о ситуации на Броварском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

"На Северском направлении противник силами определенных подразделений пытается сосредоточить силы и средства для возобновления наступательных действий. Совершает неудачные попытки блокирования Чернигова. На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций".

Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении города Бровары и Борисполь с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления", - подчеркивается в сообщении.

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Топ комментарии

  • константен
    Аслан


    @antiputler_news



    Азербайджан перешёл в наступление в Карабахе Занял село Фарух и Храмонт. Пока это сообщают азербайджанские СМИ. То что я предрекал случилось. Фейковая империя обескровлена. Они сняли из Армении свой контингент подразделения из состава 102-й военной базы и бросили к нам.
  • Dust
    Іншалла !

    Успіхів азербайджанцям у визволенні Карабаху!
  • Dust
    + 100 !

    дурні кацапи !
    їх артою прибьють,
    а NLAW окопані танки та бехи добьють остаточно
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